Культура

Фестиваль «Псковские жемчужины» впервые проведут в on-line формате

Впервые за без малого двадцать лет Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» пройдёт в on-line формате. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», при поддержке и, по большей части, на территории которого традиционно проходит этот слет юных талантов.

В нынешнем году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой и запретом на массовые мероприятия, основные события XIX «Псковских жемчужин» решено перенести в социальную сеть «ВКонтакте». Их будут транслировать как собственно на странице фестивального сообщества, так и в официальном паблике Пушкинского заповедника. Таким образом, музей, как и в прошлые годы, останется своего рода «принимающей землёй» фольклорного праздника.

Хороводы в музее-усадьбе «Петровское». Фото со страницы фестиваля «ВКонтакте»

Ранее открытие фестиваля в музейном научно-культурном центре было запланировано на 26 июля, его финальные гала-концерт и круглый стол для руководителей — на 31 июля.

Напомним, что «Псковские жемчужины» — одно из самых ярких событий лета. В празднике традиционно принимает участие порядка полутора сотен детей и подростков — воспитанников образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования (вне зависимости от ведомственной принадлежности) из России и ближнего зарубежья. В прошлые три года, например, участниками пушкиногорского съезда стали творческие коллективы и солисты из Вологодской, Калужской, Псковской, Тверской, Тульской и Челябинской областей, из Пермского края, а также из Санкт-Петербурга и Вентспилса (Латвийская Республика). В разное время на «Жемчужины» приезжали ансамбли, представляющие народное фольклорное творчество сету, бурят, тувинцев, белорусов, представителей других национальных культур. А помимо собственно конкурсных прослушиваний, в программу фестиваля его организаторы непременно включают разнообразные творческие встречи, «вечерки», конференции, мастер-классы, экскурсии по музеям-усадьбам Пушкинского заповедника и Пскову. Есть надежда, что частично это удастся сохранить и в новом для «Жемчужин» цифровом формате.

Интересно, что в своё время участники пушкиногорского фестиваля даже попали «на карандаш» магистру искусств, члену московского Союза профессиональных художников и объединения художников-акварелистов Midi-Pyrenees (Франция) Наталье Ковнир. Позже её «деревенские акварели», в том числе и запечатлевшие поющих и танцующих детей, стали основой выставки «Занятиям деревня учит» в сентябре 2016 года.

Добавим также, что главным исполнителем мероприятия в этом году, как и ранее, выступает Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке и деятельной помощи администраций Псковской области и Пушкиногорского района, музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.