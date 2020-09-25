Культура

Временный забор установили вокруг усадьбы в Волышово

Временное ограждение появилось вокруг усадьбы Строгановых в селе Волышово Порховского района, сообщается в группе «Волышовская старина, прошлое-настоящее-будущее» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Волышовская старина, прошлое-настоящее-будущее» в социальной сети «ВКонтакте»

Ограждение установили работники ООО «Терра СПб» вокруг главного дома усадьбы и домовой церкви Всемилостивого Спаса.

«В этом году ожидается снятие оставшихся лепных элементов для ответственного хранения в порховском музее и проведение противоаварийных работ по кровле и конструкциям главного здания и церкви», - говорится в сообщении.