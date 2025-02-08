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Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе 2025 года

Выдача и замена российских паспортов стала одной из самых популярных госуслуг за первый месяц 2025 года, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Самыми востребованными государственными услугами стали: регистрационный учет граждан России по месту пребывания и жительства, миграционный учет иностранцев, выдача и замена паспортов гражданина РФ», - сообщили в ведомстве.

За первый месяц 2025 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России уже предоставили свыше 3,5 миллиона государственных услуг, пишут РИА Новости.

Так, в январе иностранцам и россиянам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказали свыше 600 тысяч госуслуг в сфере миграции - в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году.