Культура

Последний в этом сезоне концерт органной и ансамблевой музыки состоится 24 октября в Печорах

Заключительный концерт органной и ансамблевой музыки сезона 2020 года состоится 24 октября в церкви Святого Петра на улице Гагарина, 12а в Печорах. Начало в 16:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, в списке исполнителей - лауреаты международных конкурсов Екатерина Дрязжина (флейта, Москва), Дина Ихина (орган, Печоры) и Денис Маханьков (орган, Печоры).

На концерте прозвучат произведения Баха, Телеманна, Вьерна, Борна, Бизе, в том числе фантазия на темы оперы «Кармен» для флейты и фортепиано.

Зрителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Добавим, что для зрителей из Пскова будет организована поездка на концерт в Печоры и обратно. Отправление в 15:00 от пл. Ленина, 1.

Стоимость поездки 400 рублей, входные билеты оплачиваются отдельно.

Запись и информация по телефонам: 8 911-351-24-80, 8 911-399-70-96 (без доставки).