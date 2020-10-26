Культура

Смастерить оберег от всех несчастий: «Михайловское» приглашает на «Ночь искусств - 2020»

Всероссийская акция «Ночь искусств», начало которой по всей стране назначено на вечер 3 ноября, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» впервые пройдет в цифровом формате. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее. Стать участником всех событий этой «ночи» можно будет на официальных страницах Пушкинского заповедника в социальных сетях, а также на сайте музея.

Ночь искусств - 2020. Ночное Петровское. Фото Николая Алексеева (Пушкинский заповедник).

В программу акции в «Михайловском» включили пять мастер-классов из цикла «Народная культура», разработанных специалистами из Центра творческих музейных программ в Бугрово. Это «Плетение из рогоза», «Валяние войлока», «Изготовление обрядово-обережной куклы», «Верховая набойка», «Изготовление традиционной тряпичной куклы». Бугровские мастерицы предлагают поучаствовать в мастер-классах всей семьей, с детьми, а итоги творческой работы сфотографировать и выложить в сеть, в комментариях. Записи мастер-классов будут доступны интернет-пользователям 3 ноября с 18.00.

Сотрудник сектора народных художественных промыслов «Михайловского» Елена Сентябова научит участников «Ночи искусств» мастерить традиционную крестьянскую игрушку - маленького зайца.

Еще один большой блок - мини-спектакли Алены Осиповой. В ее исполнении прозвучат псковские сказки на местном диалекте, как их мог слышать здесь, в Михайловском, Александр Пушкин. В музее уточнили, что фольклорные миниатюры «Царь Салтан» и «Сказка о рыбаке и рыбке» были записаны близ Михайловского известным филологом Василием Чернышевым в 1927 году, а позднее, уже в 1950-м, опубликованы в сборнике «Сказки и легенды пушкинских мест». Третья новелла - «Барин и пастух» - была записана в Усвятском районе уже в 1981 году специалистами Научно-образовательного центра изучения русской народной речи и устного народного творчества при лаборатории филфака ПсковГУ. Мини-спектакли начнутся с 20.00.

Следующая часть интернет-акции «Ночь искусств-2020» - видеоэкскурсии по старинным русским городищам, некогда оборонительным пригородам-крепостям Пскова: по Вороничу, Вреву, Велью, Савкиной горке (начало в 22.00). Кроме того, подписчики и посетители аккаунтов музея в социальных сетях смогут посмотреть на Велье, Воронич и Савкину горку с птичьего полета (аэросъемка, выполненная силами волонтеров из петербургского Археологического клуба, будет доступна с 22.30).

Ночная прогулка вокруг Научно-культурного центра. Фото: Наталья Виноградова (Пушкинский заповедник).

И в заключение, ближе к полуночи, с 23.00 и далее, с интервалом в пять-десять минут, всех желающих ждут на ночных фото- и видеопрогулках по усадьбе и дому поэта в Михайловском, по Петровскому, Тригорскому, Бугрово и вокруг Научно-культурного центра в поселке Пушкинские Горы.