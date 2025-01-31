Общество

В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram

Защитить свой аккаунт в Telegram можно с помощью настройки двухфакторной аутентификации, использования надёжного и сложного пароля для входа и включения уведомления о входах в аккаунт, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Защита аккаунта в Telegram — это ключевая мера для предотвращения действий злоумышленников, которые могут получить доступ к вашим данным или использовать ваш аккаунт в своих целях. В последнее время, к сожалению, схем мошенников в этом мессенджере становится все больше, поэтому я советую пользователям соблюдать ряд простых шагов для защиты своего аккаунта», - сказал он.

Депутат отметил, что первый шаг — настройка двухфакторной аутентификации.

«Эта функция позволяет защитить ваш аккаунт дополнительным паролем, который требуется наряду с кодом из SMS. Это существенно затруднит взлом вашего аккаунта», - добавил парламентарий.

Немкин считает, что не менее важно использовать надежный пароль для входа в Telegram.

«Он должен быть уникальным и сложным, состоящим из комбинации букв, цифр и специальных символов. Избегайте использования очевидных вариантов, таких как даты рождения, имена или простые последовательности. Чем сложнее ваш пароль, тем сложнее злоумышленникам его подобрать. Храните его в безопасном месте и не передавайте третьим лицам», - отметил депутат.

«Мошенники часто используют фишинг — сайты или сообщения, которые выглядят как официальные запросы от Telegram, но на самом деле направлены на кражу ваших данных. Никогда не вводите личную информацию на сторонних сайтах и не открывайте файлы от неизвестных отправителей», - предупредил депутат.

Парламентарий считает, что следует регулярно проверять активные сеансы в настройках Telegram, пишет РИА Новости.

«Это можно сделать в разделе "Устройства", где отображается список всех устройств, с которых выполнен вход в ваш аккаунт. Если вы видите подозрительное устройство или устройство, которым больше не пользуетесь, немедленно завершите этот сеанс. Это позволит исключить несанкционированный доступ к вашему аккаунту», - подчеркнул Немкин.

Также следует включить уведомления о входах в аккаунт, добавил депутат.

«Telegram может отправлять вам оповещения, если ваш аккаунт будет авторизован с нового устройства. Если вы получили такое уведомление, но не выполняли вход, это повод немедленно сменить пароль и завершить все подозрительные сеансы. Совокупность этих мер обеспечит максимальную защиту вашего аккаунта от мошенников и сохранит ваши данные в безопасности», - заключил он.