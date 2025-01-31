Общество

В настоящее время в России нелегально находятся почти 700 тысяч человек

В настоящее время на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек, заявил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Более половины из них, по его словам,— женщины и дети.

Замминистра напомнил, что с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года все, кто находится в России без необходимых документов, имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу»,— рассказал господин Горовой в интервью «Комсомольской правде» .

В декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты обязаны либо покинуть Россию самостоятельно, либо урегулировать свое правовое положение. Помимо этого, с 5 февраля 2025 года в России вводится новый миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.