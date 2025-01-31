Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Готовим сами как в ресторане завтрак
Отпечаталось В сердце
Банная церемония «Русские напевы»
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 02.02.2025 16:200 В настоящее время в России нелегально находятся почти 700 тысяч человек 02.02.2025 15:400 ФСБ рассекретила архивные данные о ходе Сталинградской битвы 02.02.2025 15:200 В Пскове и Великих Луках специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели приёмы граждан 02.02.2025 15:000 Специалист Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о воздействии психоактивных веществ на детский организм 02.02.2025 14:400 Плановое отключение электроэнергии будет проходить в Дновском районе с 3 по 7 февраля
 
 
 
Самое популярное 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 14:571 Что будет с больницей и с нами?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В настоящее время в России нелегально находятся почти 700 тысяч человек

02.02.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек, заявил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Более половины из них, по его словам,— женщины и дети.

Замминистра напомнил, что с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года все, кто находится в России без необходимых документов, имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу»,— рассказал господин Горовой в интервью «Комсомольской правде» 

В декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты обязаны либо покинуть Россию самостоятельно, либо урегулировать свое правовое положение. Помимо этого, с 5 февраля 2025 года в России вводится новый миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.

Теги: #мигранты #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 114 человек
02.02.2025, 16:420 Синоптики прогнозируют раннее наступление лета в 2025 году 02.02.2025, 16:200 В настоящее время в России нелегально находятся почти 700 тысяч человек 02.02.2025, 16:000 Александр Дюков вновь переизбран президентом Российского футбольного союза 02.02.2025, 15:400 ФСБ рассекретила архивные данные о ходе Сталинградской битвы
02.02.2025, 15:200 В Пскове и Великих Луках специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели приёмы граждан 02.02.2025, 15:000 Специалист Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о воздействии психоактивных веществ на детский организм 02.02.2025, 14:400 Плановое отключение электроэнергии будет проходить в Дновском районе с 3 по 7 февраля 02.02.2025, 14:201 Российские учителя заявили, что им необходима возможность ставить детям оценки за поведение
02.02.2025, 14:000 Облачная погода и до - 5 градусов ожидаются на территории Псковской области 3 февраля 02.02.2025, 13:401 Группы псковских детей будут отправлять на экскурсии в центральный парк ВС РФ «Патриот» 02.02.2025, 13:200 Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет 02.02.2025, 13:010 За сутки водолазы подняли со дна у причала в Анапе 1350 кг мазута
02.02.2025, 12:400 Юбилейный 140-й забег «5 вёрст» прошёл в Пскове 02.02.2025, 12:200 Коммунальные службы в Великих Луках занялись уборкой снега 02.02.2025, 12:000 Из-за аварии на сетях пропало электричество в районе Шабаны города Пскова 02.02.2025, 11:400 Эксперты рассказали, как пережить недостаток солнца зимой
02.02.2025, 11:200 Псковичи пересматривают свои планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море 02.02.2025, 11:000 Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана 02.02.2025, 10:400 Ведущий программы ПЛН FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе 02.02.2025, 10:200 Соревнования по настольному теннису среди полицейских прошли в Пскове
02.02.2025, 10:000 Семьи в России переплачивают более 20% при ежемесячной аренде жилья 02.02.2025, 09:400 Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в соборном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве 02.02.2025, 09:200 Россия увеличила импорт фруктов и орехов из Грузии до рекордных значений 02.02.2025, 09:002 День разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве отмечают 2 февраля
01.02.2025, 22:571 Мединский может сменить экс-псковича Иванова на посту председателя Союза писателей России 01.02.2025, 22:310 Грузовик «догнал» легковой автомобиль на перекрестке Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 01.02.2025, 22:000 В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram 01.02.2025, 21:400 Продолжаются поиски псковича с татуировкой на руке
01.02.2025, 21:200 Более 700 тысяч перевели мошенникам жители Псковской области 01.02.2025, 21:000 Японский Новый год в псковском музее. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.02.2025, 20:360 Актер из «Убойной силы» Виктор Семеновский умер на 82-м году жизни 01.02.2025, 20:190 Гололедица и снег ожидаются в Псковской области 2 февраля
01.02.2025, 19:560 Жителям Себежского района напомнили о пожарной безопасности 01.02.2025, 19:400 В Пскове открылась выставка урбанистических пейзажей, «с которыми хочется обниматься» 01.02.2025, 19:200 Смертельная авария произошла на трассе «Псков» в Лужском районе 01.02.2025, 19:001 Интерактив: Поштучные бананы
01.02.2025, 18:420 К разработке проекта реставрации планируют приступить арендаторы усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово 01.02.2025, 18:170 Более 450 пожилых людей получили помощь от псковского реготделения центра «Помощь рядом» 01.02.2025, 18:000 День работника лифтового хозяйства в России празднуют 1 февраля 01.02.2025, 17:400 Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек
01.02.2025, 17:120 Фотофакт: Центральную елку демонтируют в Пскове 01.02.2025, 17:000 Назван самый сложный для поступления вуз в России 01.02.2025, 16:370 В свет вышли две сказки Пушкина в переводе на эрзянский язык 01.02.2025, 16:180 Японский Новый год празднуют в Пскове. ФОТО
01.02.2025, 16:000 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Троицком соборе Пскова 01.02.2025, 15:400 Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе по борьбе с наркотиками 01.02.2025, 15:201 МЧС: Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря 01.02.2025, 15:000 После тяжелой болезни умер бывший президент Германии Хорст Келер
01.02.2025, 14:400 Юрисконсульт требуется в ОМВД России по городу Великие Луки 01.02.2025, 14:180 В «Михайловском» приступило к работе жюри конкурса рисованных открыток 01.02.2025, 14:000 С третьего февраля вступают в силу два новых индикатора риска, сообщили в Госдуме 01.02.2025, 13:400 Общественники провели проверку условий нахождения иностранных граждан в Центре временного содержания в Пскове
01.02.2025, 13:200 Минцифры разработало порядок маркировки сообщений с материалами иноагентов 01.02.2025, 13:000 Депутат опроверг сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли 01.02.2025, 12:400 Жители Невеля и Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан 01.02.2025, 12:200 Международный день десерта отмечают 1 февраля
01.02.2025, 12:000 Почти 90 бригад энергетиков перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области 01.02.2025, 11:400 Видеоурок «Смертельный экстрим» показали ученикам из Палкинского района 01.02.2025, 11:200 Поведение осужденных из Псковской области рассмотрели на межведомственной комиссии  01.02.2025, 10:570 Врач перечислила привычки, опасные для щитовидной железы
01.02.2025, 10:340 Более 30 модульных ФАПа и 3 амбулатории возведут в Псковской области в этом году 01.02.2025, 10:250 Открыт набор добровольцев из Псковской области для ликвидации последствий ЧС на Черном море 01.02.2025, 10:000 Россиянам рассказали, как платить за отопление с 1 марта 01.02.2025, 09:420 Жительницу Пыталовского района заключили под стражу за удар ножом в спину своего знакомого
01.02.2025, 09:170 Более 40 мер поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 01.02.2025, 09:000 Японский Новый год пройдет в псковском музее 31.01.2025, 22:000 Как поцелуи влияют на человеческий организм, рассказал врач 31.01.2025, 21:400 Псковский детский фонд приступил к реализации проекта «Добрые руки»
31.01.2025, 21:200 Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь 31.01.2025, 21:000 Проект реставрации здания бывшей Духовной семинарии в Пскове согласовали в Минкульте 31.01.2025, 20:410 Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове 31.01.2025, 20:200 В РФ могут ввести единую маркировку сообщений с материалами иноагентов
31.01.2025, 20:000 Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО 31.01.2025, 19:410 «Псков-Полимер» продолжает работу по диспансеризации сотрудников 31.01.2025, 19:170 Среднемесячная температура воздуха в феврале в Псковской области ожидается ниже нормы 31.01.2025, 18:500 Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru