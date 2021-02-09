Культура

Мероприятия ко дню памяти Пушкина проходят во всех районах Псковской области

Памятные мероприятия, приуроченные к 184-й годовщине со дня смерти Александра Пушкина, проходят сегодня, 10 февраля, не только в Пушкиногорье — месте, неразрывно связанном с жизнью и творчеством великого поэта, но также в Пскове, Великих Луках и во всех районах области. В связи с действием коронавирусных ограничений большинство мероприятий пройдет в режиме онлайн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в Псковской областной библиотеке сегодня состоится заседание поэтического клуба ко Дню памяти Пушкина и ежегодная конференция Президентской библиотеки «День памяти А.С. Пушкина». ГКЦ Пскова устраивает вечер стихотворений А. С. Пушкина «Памяти поэта посвящается…» в исполнении участников молодежного театра «Фонарь», а Центральная городская библиотека - книжную выставку «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».

Книжную выставку «Мир сказок, рифм, стихотворений» подготовила библиотека-филиал №1 МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского».

В районах Псковской области к годовщине смерти поэта приурочены онлайн-викторины, выставки, акции, литературные игры, беседы и квесты. Подробнее с программой мероприятий, приуроченных к 184-й годовщине со дня смерти Александра Пушкина, можно ознакомиться здесь.