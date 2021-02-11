Культура

Пушкинский заповедник предложил музею «Ледокол "Красин"» обменяться выставками

Устроить выставку из собрания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в петербургском музее «Ледокол "Красин"» (филиал Музея Мирового океана) и в ответ принять оттуда какую-либо передвижную экспозицию предложил директор Государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич на заседании Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, этот разговор состоялся по окончании выступления научного сотрудника «Ледокола "Красин"» Александры Хохриной. Она рассказала слушателям и участникам конференции о мемориальном кабинете писателя и сценариста Виктора Конецкого — советского и российского писателя и киносценариста, капитана дальнего плавания, который 14 раз прошел Северным морским путем и побывал в разных районах Мирового океана, от Арктики до Антарктики.

Выступление молодого музейщика, в недавнем прошлом волонтера «Михайловского» Александры Хохриной вызвало много доброжелательных откликов. Так, своими воспоминаниями о Конецком коротко поделился Геннадий Антонов, доктор технических наук, контр-адмирал и автор ряда книг и множества публикаций — как технического характера, так и исследований о Пушкине и, в частности, о Фёдоре Матюшкине, лицейском товарище поэта, адмирале, полярном исследователе.

Геннадий Антонов вспомнил о «легендарном», первом (1952 года) выпуске Первого высшего Балтийского военно-морского училища (позднее Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, сейчас — Санкт-Петербургский военно-морской институт). Среди однокурсников Виктора Конецкого тогда были Иван Краско и Валентин Пикуль, да и весь курс состоял, по большей своей части, из людей творческих, писавших стихи, рассказал Геннадий Антонов, невольно выстроив параллель с историей первого пушкинского выпуска Царскосельского лицея.

В музее уточнили, что Александра Хохрина — воспитанница доброхотского объединения под началом археолога и историка, кандидата педагогических наук, кандидат педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» Всеволода Пежемского, сотрудничающего с «Михайловским» уже более двадцати лет. Сам Всеволод Пежемский сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, что порядка десяти его воспитанников так или иначе связали свою профессиональную жизнь с музейной сферой (уже работают в музеях или пока получают соответствующую специальность). На нынешних музейных чтениях памяти С. С. Гейченко Всеволод Пежемский сделал сообщение о работе своего отряда на вновь создающихся музеях Кронштадтской крепости и особо подчеркнул, что опыт организации по настоящему толковой, полезной и продуктивной волонтерской деятельности он и его товарищи получили именно в музее-заповеднике «Михайловское».

Добавим, что Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…» в Пушкинском заповеднике завершили свою работу. Их материалы будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного издания «Михайловская пушкиниана».