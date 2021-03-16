Культура

Псковичей приглашают на встречу с фотографом-портретистом Верой Бардо

23 марта в 14.30 в Псковской областной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) пройдет диалог-интервью «Хорошая фотография так же ценна, как и хорошая картина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, спикер встречи - фотограф-портретист, член королевского фотографического общества Великобритании, финалист конкурса «Премия Тейлора Вессинга», преподаватель художественной фотографии, консультант по продажам изобразительного искусства Вера Бардо.

Ее работы публикуют ведущие издания Англии: Forbes, B4, The Times Magazine, Metro, Evening Standard, Virgin magazine. Персональные выставки фотографа состоялись в Национальной портретной галерее (Лондон, 2017) и на Майорке (Испания) – в 2018 и 2019 годах.

Профессиональное кредо Веры Бардо как фотографа: «Я научилась полагаться на мои собственные инстинкты в отношении моих предметов, а не следовать формату, разработанному кем-то еще».

Фотограф расскажет о наиболее важных для нее проектах «Silence», «The short moment in a long life/ Один момент длиною в жизнь»; о съемках королевских свадеб в Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии. Будут и авторские лайфхаки на тему, как сделать хороший портретный снимок. У присутствующих будет возможность задать Вере Бардо вопросы на английском и русском языках.