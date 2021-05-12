Культура

Организаторы фестиваля «Исаборг» хотят провести его 12-14 июня

Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Исаборг» хотят провести его в Старом Изборске 12-14 июня. Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Участникам фестиваля напомнили, что до 31 мая в Псковской области действует запрет на проведение массовых мероприятий. «Сегодня руководство Изборского музея-заповедника отправит официальные запросы в администрацию Псковской области, управление Роспотребнадзора по Псковской области о возможности проведения массового мероприятия - фестиваля исторической реконструкции "Исаборг" - в Старом Изборске 12-14 июня», - говорится в сообщении.

«Мы очень надеемся, что разрешение будет получено. Ждем официальный ответ 17-18 мая. Огромное спасибо всем присылающим заявки на участие! Давайте верить, что все будет "хорошо"», - добавили организаторы.