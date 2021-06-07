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Культура

Плоская башня Псковского кремля открылась для посещения

08.06.2021 15:22|ПсковКомментариев: 0

С сегодняшнего дня, 8 июня, для посещения открыта Плоская башня Псковского кремля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковско-Изборского музея-заповедника.

Вход в башню осуществляется с прясла стены - через второй ярус.

Стоимость билетов: взрослый - 100 рублей, льготный - 50 рублей, вход для детей до 16 лет – бесплатно.

Напомним, по сообщению Псковской первой летописи, Плоская башня была построена одновременно с Высокой башней в 1500 году. В 1537-1538 годах между башнями в устье Псковы, через реку, возвели деревянную стену с двумя «водобежными» арками, с опускающимися в воду решетками. Это были первые деревянные Нижние решетки, преграждавшие доступ в город через устье реки Псковы. В 1631 году Нижние деревянные решетки заменили на каменные с арочными проемами, которые, в случае необходимости, закрывались решетками.

Документально Плоская башня впервые упоминается в сметной описи 1624-1627 годов как островерхая, то есть с шатровым покрытием. Опись 1644 года сообщает, что в башне 21 бой (бойница) – нижний, средний и верхний.

Укрепление стен и башен Псковской крепости деревоземляными бастионами и валами в 1701 году при подготовке города к обороне против шведов не коснулось башен у Нижних решеток.

После Северной войны Псковская крепость окончательно потеряла свое боевое значение, крепостные сооружения больше не ремонтировались. По сведениям описей 1720 года, Нижние решетки между башнями Высокой и Плоской находились на грани разрушения.

По чертежам 1740 года видно, что Плоская башня уже была подвержена разрушениям: стены в трещинах, отсутствует шатер. К началу XX века башня находилась в руинированном состоянии, что зафиксировали фотографии того времени. Башня сохранилась только на 1/3 от своего первоначального объема, фасадная стена, обращенная к реке Великой, обрушена, два нижних яруса были завалены землей и щебнем.

К 1955 году специалисты Центральной проектно-реставрационной мастерской Академии Архитектуры СССР разработали проект реставрации Плоской башни и примыкающей к ней Низкой стены. Полностью реставрация башни была завершена к 1960 году, но она не открывалась для посещения туристами.

В 2017-2020 годах в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» Плоская башня была отреставрирована.

Теги: #Псковский кремль #экскурсии #история #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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