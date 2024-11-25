Экономика

Постановление о земельном налоге обновили в Пскове

Изменения в постановление Псковской городской Думы о земельном налоге согласовали депутаты на очередной 28-ой сессии 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно внесенным изменениям, налоговые ставки земельного налога 0,2% и 0,3% с 1 января 2025 не смогут применять собственники земель, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.

Для этой категории с 1 января 2025 налоговая ставка составит 1,5%. Соответствующие изменения приняты для приведения постановления гордумы в соответствие с федеральным законодательством.

«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.

Ранее сообщалось, что налоговую ставку в 2,5% на имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей установили в Пскове.