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Культура

В Пскове собирают подписи против закрытия Дома Масона для посетителей

09.06.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове собирают подписи под письмом против закрытия Дома Масона для посетителей. Через соцсети распространяется текст письма, написанного в адрес полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя комитета по культуре Госдумы Елены Ямпольской и члена Совета Федерации Елены Бибиковой.

«Друзья! В Пскове закрывают фондохранилище музея. В доме Масона размещается прекрасная выставка из фондохранилища Псковского музея. Там представлены экспозиции оружия, серебра, посуды... И все это можно было посмотреть! Теперь дом Масона закрывают для посещения вообще. Поэтому неравнодушные граждане Пскова подписывают следующее письмо», - говорится на странице экскурсовода Ирины Суровцевой в соцсети «ВКонтакте». Тех, кто согласен с содержимым письма, она просит написать в комментариях «подписываю» и указать фамилию, имя и отчество.

Напомним, фондохранилище Дом Масона было открыто для посетителей в 2006 году. «Все хранящиеся там коллекции, а это более 60 000 предметов, не только изучаются специалистами, но и были доступны для экскурсантов. Это стало вторым в России после Государственного Эрмитажа открытым для посетителей фондохранилищем, и соответствует наиболее продвинутым мировым музейным практикам по новым способам показа обычно скрытых от глаз туристов фондовых коллекций. Экскурсии, лекции носили особый характер, так как проводились только хранителями. Каждая выставка, которая открывалась в фондохранилище, была результатом многолетней научной работы и всегда вызывала зрительский интерес. За эти годы работа сотрудников фондохранилища стала важной частью культурной жизни псковичей и, конечно, гостей города», - говорится в письме.

«С 1 июня фондохранилище "Дом Масона" закрыто для нас, посетителей! Никакие объяснения это не могут оправдать. Музей за последние полтора года получил большое количество новых площадей, и в этом году получит еще дополнительно. Решение администрации Псковского музея вызывает недоверие и имеет губительные последствия, тем более очевидные в разгар туристического сезон», - отмечается в обращении.

Его составители просят не только исправить сложившуюся ситуацию, но и считать обращение «наказом избирателей, которые требуют доступности к общенародному национальному достоянию». «Фондохранилище "Дом Масона" Псковского музея должно быть открыто для посетителей, работать в уже традиционном и современном режиме для псковичей и туристов. Только такое решение может отвечать задачам партии власти "слышать каждого"», - говорится в письме.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями к директору Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александру Голышеву. Прежде всего, он опроверг приведенный факт о якобы «закрытии» фондохранилища. «А кто сказал, что фондохранилище закрывается? Глупость сплошная. Фондохранилище как работало, так и будет работать», - ответил он.

«Единственное новшество — с 1 июня мы прекратили посещение экскурсионных групп. Потому что мы открываем картинную галерею, и первый этаж, где были фондовые коллекции, должны быть куда-то перемещены. Мы изучаем этот вопрос», - пояснил Александр Голышев. Он также напомнил, что по паспорту Дом Масона — это фондохранилище, «а все, что там показывали, можно будет посмотреть в картинной галерее и других экспозициях музея».

Также Александр Голышев отметил, что ему неизвестно о сборе подписей под письмом против закрытия объекта для посетителей. «Я этого не знаю, но, думаю, что судьбу музейных помещений все-таки решает не общественность, а администрация музея», - заключил директор учреждения.

Теги: #Псково-Изборский музей #Дом Масона
Источник: Псковская Лента Новостей
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