Культура

Митрополит Тихон представит Владимиру Путину выставку об истории России

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в День России, 12 июня, представит президенту РФ Владимиру Путину выставку «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского». Как передает «Интерфакс», экспозиция откроется в Третьяковской галерее.

Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века. Также президент осмотрит экспозицию «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии, отметили в пресс-службе. Впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.

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Кроме того, в День России в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды», - говорится в сообщении пресс-службы.