Культура

Азы монументального искусства - мозаики - можно будет освоить в «Михайловском» в День России

Сегодня, 12 июня, в рамках празднования Дня России, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится уникальный мастер-класс, по созданию мозаичных панно, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Занятие проведет дьякон, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном и художник-мозаичист, выпускник Академии художеств имени И.Е. Репина, педагог более чем с сорокалетним стажем Димитрий Котов. Напомним, что в музее в канун Дня славянской письменности и культуры открылась и по сей день действует выставка «Александр Невский с русским воинством», на которой представлены работы его учеников.

Начнут мастер-класс в 11.00 под шатром у гостевого дома в деревне Петровское, близ мемориальной усадьбы Ганнибалов. Для всех желающих это занятие продолжительностью в 2,5 часа будет бесплатным.

Помимо жителей Святогорья и туристов, которые окажутся в этот день в музее, участие в мастер-классе примут и 14 школьников из Подмосковья — воспитанники отца Димитрия. Уже несколько дней они гостят в «Михайловском» — для них здесь устроен большой пленэр, организованы экскурсии в музеи-усадьбы и выставочные залы.

Юные мозаичисты на экскурсии в парке Михайловского. Фото: Пушкинский заповедник

Кроме того, добавили в «Михайловском», сегодня, в рамках празднования Дня России, в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово впервые проведут вновь разработанную программу «Делу время, потехе час». Речь в нем пойдет о сказках, которые, оказывается, и по сей день живут в каждом доме - нужно только повнимательнее посмотреть на обычные, казалось бы, вещи, которые нас окружают. Ведёт занятие Ирина Богданова. Продолжительность этой программы - 2,5 часа. Начнётся «премьера» в 17.00.

Потенциальным участникам праздничной программы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напоминают о необходимости неукоснительно выполнять все правила, принятые в регионе в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.