Культура

Проект «Не во имя славы» представляют в «Михайловском»

Монтаж большой выставки мозаичных панно «Александр Невский с русским воинством» завершают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, открыть экспозицию планируют в канун Дня славянской письменности и культуры, в воскресенье, 23 мая.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее рассказали, что необычные экспонаты и материалы для выставки прибыли в Псковскую область из собрания Покровского храма при Московском камнеобрабатывающем комбинате. Мозаики, воспевающие подвиги святого благоверного князя Александра Невского и его воинов, а также другие картины из смальты и камня, выполнены детьми и подростками — воспитанниками Детской школы мозаики под руководством диакона Димитрия Котова, руководителя специальной (коррекционной) общеобразовательной школы в городе Лобне. «Важно, что молодые люди, работая над этой выставкой, невольно погружались в историю родной земли и продолжили ее реальное пространство своими трудами», - отметил Димитрий Котов.

Центральная композиция выставки, превышающая 50 метров в длину, размещена на площади перед музейным Научно-культурным центром (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Другие работы — панно и эскизы к мозаикам «Русское воинство во главе со святым благоверным князем Александром Невским», «Ледовое побоище», «Знаменосцы», «Ждущие. Русские женщины» — размещены в самом НКЦ, в «зимнем саду» (выставочное пространство перед большим концертным залом).

«Чтобы создать свои композиции, юные художники серьезно изучали историю, ходили в музеи и даже побывали на реконструкции битв русских воинов с ливонскими рыцарями и татарской ордой», - сказал Димитрий Котов.

В музее также рассказали, что диакон, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном Московской области Димитрий Котов — выпускник Академии художеств в Санкт-Петербурге. Его работами в технике византийской мозаики украшены Киево-Печерская лавра, Николо-Солбинский и Александровский монастыри, храмы в Борисполе и Долгопрудном. Детскую школу мозаики священник основал в 1998 году. Панно, выполненные воспитанниками отца Димитрия, не единожды были представлены на международных выставках, высоко отмечены как художественной общественностью, так и патриархией.

Диакон Димитрий Котов во время монтажа выставки в заповедном НКЦ

Экспозиция, которую сейчас смогут увидеть жители и гости региона, стала частью большого проекта «Не во имя славы». Планируется, что она будет работать в Святогорье до 15 сентября. Вход на выставку свободный.

Напомним также, что в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» проводит литературный конкурс «Размышления об Александре Невском».