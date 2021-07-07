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Культура

Псковичей зовут в KION на комедию «Прабабушка легкого поведения. Начало»

08.07.2021 13:35|ПсковКомментариев: 0

Подписчикам онлайн-кинотеатра KION уже доступен фильм Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало» (16+). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, кинокомедия стала приквелом к двум предыдущим фильмам «Бабушка легкого поведения» (16+) и «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+).

«Действия кинокартины разворачиваются в 1980 году, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн», - рассказали в пресс-службе.

Эксцентричную главную роль в шпионской комедии традиционно исполнил Александр Ревва. Также в фильме снялись Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Марина Федункив.

Посмотреть, с чего же начинались приключения самой «отвязной и бесстрашной» бабушки можно в онлайн-кинотеатре KION уже сейчас.

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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