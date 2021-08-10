Культура

Псковские мастера распишут нижневартовский храм Иоанна Предтечи

Псковские иконописцы намерены расписать стены храма Рождества Иоанна Предтечи в Нижневартовске к сентябрю. В настоящее время храм реконструируют на средства благотворителей.

Известный псковский художник-иконописец Александр Кетросан расписывает церковь библейскими сюжетами вместе с сыном. Они работают в традициях греческой школы, сообщает телерадиокомпания «Югра». До этого отец и сын трудились в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Лангепасе. Нижневартовский храм уже пятый, доверенный мастеру.

Реконструкция храма завершится 1 октября: осталось закончить росписи и установить иконостасы.