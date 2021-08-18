Культура

Псковичи смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы

Бесплатный показ короткометражных фильмов пройдет в Пскове в пятницу, 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

В программе вечера - лучшие короткометражные фильмы, которые в разные годы принимали участие в конкурсе «Киномания» и в международном фестивале короткометражного авторского кино «Киномания на Великой».

Кроме того, гости мероприятия увидят работы авторов из Пскова и других городов. Также организаторы расскажут о том, каким будет фестиваль в этом году.

Мероприятие пройдет в креативном пространстве «Лофт» по адресу: Псков, улица Спортивная, 1Б. Начало показа в 18:30.

Всем, кто хочет присоединиться к кинопоказу, необходимо предварительно зарегистрироваться через специальную форму. Возрастных ограничений для посетителей нет.