Культура

Творцов европейского наследия наградили в Пскове

Награждение участников национального этапа международного конкурса «Молодые творцы европейского наследия» состоялось в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

В церемонии награждения приняли участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и представитель отдела «Служба управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО» Мария Лисенкова.

«Цель конкурса — привлечение внимания молодежи к культурному наследию нашей страны и продемонстрировать его связь с европейским культурным наследием. Студенты и наставники выбрали для создания конкурсного проекта наши уникальные церкви и соборы, охраняемые ЮНЕСКО», — рассказали в комитете.