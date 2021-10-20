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Культура

На «Ночь искусств» приглашают жителей Псковской области

25.10.2021 22:18|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут стать участниками онлайн-программы «Ночь искусств», которую подготовил московский Музей Победы. 4 ноября интернет-пользователи смогут присоединиться к акции на сайте музея. Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны. Виртуальных гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и выставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

«Во время Великой Отечественной войны искусство объединяло народ единой целью — борьбой против врага. Оно укрепляло веру в Победу, внушало надежду и оптимизм. Важную роль в этой сфере играла политическая графика: плакат и карикатура стали самыми массовыми видом изобразительного искусства, первыми откликнувшись на ситуацию в стране и мире. Особенно популярны были плакаты, которые зачастую выполнялись в традициях лубка, народной патриотической картинки и выпускались огромными тиражами», - рассказали организаторы.

На сайте Музея Победы интернет-пользователи увидят две виртуальные выставки, созданные на основе раритетов из фондов музея. В электронной экспозиции «Военный плакат» представят 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков 1941–1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла. Материалы выставки расскажут о судьбах художников Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой, их самых известных работах и об исторической обстановке, в которой они создавались.

Онлайн-выставка «Боевой карандаш» посвящена творчеству художников из одноименного творческого объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939-1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. Плакаты, создававшиеся в тяжелых военных условиях, стали острым идейным оружием, вдохновлявшим на ожесточенное сопротивление врагу, заметили в музее. В подборку вошли около 20 рисунков художников-графиков Ивана Астапова, Николая Быльева, Владимира Гальбы, Василия Кобелева, Валентина Курдова, Николая Муратова, Юрия Петрова и Владимира Тамби.

Цикл-онлайн экскурсий «Фронтовой портрет. Судьба солдата» расскажет о художниках-фронтовиках и героях их рисунков. Виртуальные посетители увидят графические работы из фондов Музея Победы. Это портреты бойцов Красной Армии, выполненных мастерами студии военных художников имени Грекова на фронтах Великой Отечественной войны. Судьбы героев удалось установить поисковикам.

Кроме того, в интерьерах Музея Победы современные деятели искусств расскажут о подвигах своих предков. Семейными историями с интернет-пользователями поделятся телеведущие Леонид Якубович, Мария Кисилева и Андрей Добров, певец Евгений Кунгуров, поэт Александр Шаганов, актриса Ольга Кабо.

Виртуальных посетителей также приглашают присоединиться к мастер-классам, во время которых они научатся рисовать букеты и лепить декоративные панно. Гостей ждет и онлайн-кинопоказ, во время которого они увидят фильм «Воздушный извозчик» (1943 год, режиссер Герберт Раппапорт). В центре сюжета — любовь военного летчика и оперной певицы. 

Теги: #акция #Ночь искусств #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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