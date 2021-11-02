Культура

Псковские школьники могут стать авторами новогодних открыток

Авторами новогодних открыток могут стать псковские школьники, нарисовав «Елку Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой 1 ноября запустили всероссийский детский конкурс «Нарисуй Елку Победы». «Дети старше 6 лет могут пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Юные художники могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как изготавливали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Конечно же, на картине должна быть и сама "Елка Победы"», - рассказали в пресс-службе.

Рисунки должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Участники могут создать рисунки на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов.

«Если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии», - добавили в сообщении.

Работы, выполненные в любой технике, можно будет загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории жюри выберет трех победителей.

С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование. Авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Имена победителей объявят 10 декабря. Почта России использует рисунки для создания коллекционной серии новогодних открыток.