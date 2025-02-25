Спорт

Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представит 21 спортсмен

Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге представит 21 спортсмен, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

6 спортсменов выступят среди сильнейших пловцов России в рамках Кубка России (IV этап сезона 2024-2025):

Евгений Беляков

Павел Тихомиров

Артур Мордовцев

Алина Марченкова

Елена Кучмасова

Каролина Мордовцева

Ещё 15 спортсменов выступят в рамках всероссийского фестиваля «Кубок Большой Невы 2025» среди любителей в своих возрастных категориях:

Дмитрий Железов

Виктор Иванов

Александр Волков

Алексей Матвеев

Александр Малиновский

Андрей Литвиненко

Дмитрий Дружинин

Андрей Кучмасов

Сергей Антонов

Павел Тимофеев

Валерия Дмитриева

Наталья Бугаева

Ольга Назарян

Анастасия Алмазова

Екатерина Новопашина

Соревнования пройдут с 27 февраля по 2 марта 2025 года. В них примут участие около 500 спортсменов из России, а также представители Эстонии, Азербайджана и Колумбии.