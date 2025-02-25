Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представит 21 спортсмен

Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге представит 21 спортсмен, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области
6 спортсменов выступят среди сильнейших пловцов России в рамках Кубка России (IV этап сезона 2024-2025):
Ещё 15 спортсменов выступят в рамках всероссийского фестиваля «Кубок Большой Невы 2025» среди любителей в своих возрастных категориях:
Соревнования пройдут с 27 февраля по 2 марта 2025 года. В них примут участие около 500 спортсменов из России, а также представители Эстонии, Азербайджана и Колумбии.