Культура

Видеоэкскурсии опубликовал Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств — 2021» и опубликовал видеоэкскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Из-за коронавируса акция прошла в онлайн-формате 4 ноября. Лейтмотивом выставки стала тема защиты культуры.

Псковский музей-заповедник опубликовал видеоэкскурсии на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте», которые были представлены на всероссийской выставке.

Любой желающий может посмотреть выставку «Хранительница Пскова», которая посвящена 100-летию Анастасиевской часовни и «Ночь одной картины», приуроченной к 100-летию Псковской Картинной галереи.

Кроме того, можно посмотреть цикл мастер-классов, в рамках выставки «АРТРУСТ – современное церковное искусство». Музей также опубликовал мини-фильм «Будьте как дети. Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря глазами детей».