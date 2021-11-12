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Культура

«Сокровища минувших дней» предлагает любителям истории Пушкинский заповедник

12.11.2021 18:53|ПсковКомментариев: 0

Новый 86-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» готовят к выходу из печати в типографии «Псковское возрождение». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», силами которого с 1996 года издается эта книжная серия.

Новый сборник называется «Сокровища минувших дней». Основная его часть включает в себя материалы сразу двух конференций, которые состоялись в музее в первой половине текущего года: XXIV Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко и научно-практические чтения «Библиотека в усадьбе», которые традиционно проводят в апреле.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция гравюры Валентина Васильева «Михайловское. Кабинет поэта» (1978). Из фондов музея.

Первый раздел книги озаглавлен по названию февральских чтений «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…». Он содержит 12 разноплановых публикаций: от рассказа о малоизвестных победах Александра Невского до аналитических заметок об опыте работы давних друзей и доброхотов «Михайловского», воспитанников петербургского Археологического клуба в музеях, только еще создающихся в фортах Кронштадтской крепости. Открывается же этот раздел большой, со множеством любопытных подробностей и деталей монастырского быта пушкинского и допушкинского времени, статьей ведущего научного сотрудника музейных фондов Пушкинского заповедника Елены Ступиной — «Древний вид Святогорского монастыря. К атрибуции листа из альбома К. Фишера "Виды Святогорского монастыря (1899)"».

«Древний вид монастыря. Фототипия со старинной гравюры». Из научно-вспомогательного фонда музея-заповедника «Михайловское».

Во вторую, «библиотечную», часть сборника — «…Понемногу / Сокровища растут…» — вошли тексты девяти докладов и сообщений. Большая их часть представляет чрезвычайно интересные, но мало- или совсем неизвестные широкому кругу любителей чтения коллекции в фондах федеральных и региональных музеев и библиотек. Речь, например, о коллекции учебников и учебных пособий XVIII—XIX веков в фондах редкой книги Всероссийского музея Пушкина (Санкт-Петербург). Или о недавно оцифрованных книжных памятниках — изданиях XVIII столетия, которые входили в круг чтения уральского заводовладельца Никиты Демидова, из собрания Свердловской областной библиотеки; о редких и ценных изданиях XVII — начала XIX века в коллекции Смоленской областной универсальной научной библиотеки и так далее.

Нельзя здесь же не отметить и материал об уникальном фолианте — почти полной подшивке афиш императорских петербургских театров за 1795 год, который хранится сейчас в фонде Государственного театрального музея имени Бахрушина. Или рассказ о книжной коллекции князей Княжевичей — рода, тесно связанного с историей псковских пушкинских мест — в Гомельской областной библиотеке (Республика Беларусь). Автор публикации, директор библиотеки Марина Рафеева пишет, что это книжное собрание «единственная в Беларуси частная книжная коллекция, дошедшая до наших дней в достаточном объеме, целостности, территориальной взаимосвязи историко-культурного наследия и личностей, оставивших значительный след в его приумножении».

Третий, дополнительный раздел книги — традиционная рубрика «Гости «Михайловской пушкинианы». Здесь размещена статья Татьяны Чистяковой, в 1978—1992 годах работавшей экскурсоводом во Всесоюзном (теперь — Всероссийском) музее Пушкина, Ленинградском экскурсионном бюро, в Пушкинском заповеднике. Эта публикация называется «Крупицы понимания» А. С. Пушкина: математика, физика, история в творчестве поэта».

Книга богато и интересно иллюстрирована, в том числе — до этого не известными широкому читателю фотографиями и фотокопиями архивных документов, репродукциями из редких, в частности отечественных дореволюционных и зарубежных, начала прошлого века изданий. Ее объем — 280 страницы, или 17,5 печатного листа. Бумажный тираж новой «Михайловской пушкинианы» составит 300 экземпляров, которые будут распространяться бесплатно.

Электронную версию сборника «Сокровища минувших дней» в формате PDF уже сейчас можно свободно читать и, при желании, скачивать с официального сайта «Михайловского».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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