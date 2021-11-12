Культура

Репортаж из деревни Полибино представят на конференции в Великих Луках

Краеведческая конференция «Великолукская история в лицах» состоится 18 ноября в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В программе конференции запланированы выступления по темам:

«Автографы выдающихся великолучан в документах великолукского отделения государственного архива Псковской области» (Н. А. Лопатина),

«Ф.М. Достоевский и Корвин-Круковские: репортаж из деревни Полибино» (подготовили С. В. Белюкова, Н. С. Янченкова, А. Ф. Демченко, А. Ю. Рыжкова),

«Взыскующий бога: к биографии старца схимонаха Антония (новые материалы)» (С. Г. Петров), а также другие.

Кроме того, в конференц-зале библиотеки будет проходить выставка одного документа «Великие Луки в зеркале статистики: август 1943 года» (из фондов отделения государственного архива Псковской области в городе Великие Луки).

Запланирована и работа двух секций:

секция «Великолучане в истории российской государственности, военного и морского дела», секция «Вклад великолучан в развитие науки, образования, культуры и искусства».

Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил и ограничений, действующих на территории региона.