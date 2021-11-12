Репортаж из деревни Полибино представят на конференции в Великих Луках

Краеведческая конференция «Великолукская история в лицах» состоится 18 ноября в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
В программе конференции запланированы выступления по темам:
Кроме того, в конференц-зале библиотеки будет проходить выставка одного документа «Великие Луки в зеркале статистики: август 1943 года» (из фондов отделения государственного архива Псковской области в городе Великие Луки).
Запланирована и работа двух секций:
Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил и ограничений, действующих на территории региона.