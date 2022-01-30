Культура

В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы

В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы. Об этом сообщается в интсаграм-аккаунте АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» в Инстаграм

После демонтажа штукатурного слоя ОКН РЗ «Подворье Псково-Печерского монастыря. Надвратный корпус» 1906 года постройки, эксперты осмотрели фасады здания, включая карниз, на предмет наличия различных дефектов и общего состояния кладки после вскрытия.

Осмотр производили специалисты АНО «Возрождение», комитета по охране памятников, проектной группы авторского надзора и организации, выполняющей реставрационные работы.

Также состоялось изучение проектной документации в части шаблонов архитектурного декора для последующего восстановления элементов на памятнике.

В настоящий момент на объекте выполнили основные демонтажные работы: