Культура

Тест на знание храмов из списка ЮНЕСКО предложили пройти псковичам

В День российской науки жители и гости Псковской области могут принять участие в тестировании «Храмы Псковской архитектурной школы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тест состоит из 15 вопросов, на которые необходимо ответить в течение 10 минут. Задания подготовил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области при поддержке Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры и Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цель теста — привлечь внимание к объекту всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы», объединить всех, кто интересуется историей и архитектурой древнего Пскова, а также заинтересовать тех, кто еще не знаком с псковскими объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ответы на большинство вопросов теста можно найти на сайте Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также совершив прогулку по улицам старого Пскова, отметили в пресс-службе администрации.