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Культура

Фольклор не в полях

08.02.2022 15:23|ПсковКомментариев: 0

В сознании постсоветского человека ярко отпечатались образы народной сценической культуры: крупные кокошники, громкие песни, огромные коллективы, солисты с ярким макияжем и детали, концентрирующие в себе атрибуты праздничного костюма русского крестьянства. Вся эта пестрота народного сценического костюма досталась нам как обобщенный образ русского человека, крестьянина.

 

Выступление Омского русского народного хора. «Звук русского» / «ВКонтакте»

Народная песня была подстроена под широкий круг зрителей, что естественным образом сказалось на ее вариативности и символичности. Фольклором же называют ту часть народной культуры, которая пережила советскую унификацию, сохранив свою самобытность на территориях русских деревень.

Народная культура, следуя из названия, – культура, принадлежащая народу. Вспоминая недалекое прошлое нашей страны, мы знаем о том, что 80% населения Российской Империи являлись выходцами из крестьянского сословия. Эта многочисленная группа отличалась особым восприятием мира и тонкой природной чувствительностью. Народ, живший в максимально приближенных к природе условиях, сеющий хлеб, работающий на земле, особенно воспринимал перемены в мире и чутко на них реагировал. Это можно понять, изучая годовой круг обрядовых песнопений, связанных со сменой времен года.

Невозможно было представить, что следующий сезон придет, если не будут исполнены необходимые для трансформации пространства мелодии. Пение, как и сама песня, обладало магическими функциями: оно звучало в момент перехода человека из одного состояние в другое – свадьба, похороны, крещение, проводы в рекруты.

Особенностью песенного фольклора является его музыкальная вариативность, где в разных районах одной области люди совершенно по-разному воспринимают один и тот же сюжет или напев.

Фольклор — это непременно живая традиция, где песня, передающаяся из уст в уста, может изменяться в зависимости от певческих навыков исполнителя и его особого, только ему свойственного взгляда на мир.

Фото: Финно-Угорский культурный центр

Весь пласт нематериальной народной культуры был назван «фольклором» в XIX веке. Образующие это слово английские части folk и lore переводятся как «народная мудрость» и, кажется, в полной мере описывают ценность устной традиции.

Возможно, из-за того, что после советского культурного бума на «народность» исказилось представление об истинной народной культуре, в этнографических экспедиционных кругах для разделения понятий сценической и деревенской культур начали повсеместно употреблять иностранный термин «фольклор», который относился исключительно к устному народному творчеству.

Музыкальная композиция народной песни, которая предстает перед нами на сцене, четко выверена и академически упорядочена. Существует достаточно много расшифрованных и выстроенных по академическому образцу фольклорных песен. С точки зрения музыковеда эти композиции уже не являются фольклором, а имеют формат сценического номера, где гармония противопоставляется фольклорной гетерофонии.

Сценический номер Рязанского народного хора «Улица мастеров»

Образцовые народные коллективы – это обобщенный образ песенной традиции той территории, которую они представляют: Северный народный хор, Кубанский народный хор, Рязанский народный хор, Воронежский народный хор и другие. Свойственный фольклору диалект переработан в литературный русский язык, благодаря чему, с одной стороны, народная песня становится понятна большинству, а с другой – утрачивается особенность говоров разных районов одной области.

Сценическая народная культура имеет свои, отличные от фольклора, средства выразительности: одинаковый фасон сарафанов, гиперболизированные танцевальные движения, особое прямое, яркое и зычное звукоизвлечение, тогда как в фольклоре существует вариативность в звукоизвлечении в зависимости от времени и места исполнения песни.

Все приемы сценической культуры рассчитаны на получение единой, цепляющей своей энергетикой картины со своим сценарным ходом и свойственной сцене яркой постановочной идее. Сценическая народная традиция — это четко выверенная система, где зритель является главным потребляющим лицом.

В фольклоре отсутствует понятия «артист» и «зритель». Фольклор – это живая традиция, обряд, обычай, в который включены все члены деревни или семьи.

Деревенские гулянья начала ХХ века

Для восприятия фольклорной композиции необходимо проникновение в смыслы и символы, расшифровка диалекта и понимание времени исполнения песни для полноты ее декодирования. Для понимания сценической народной песни нет необходимости в дополнительном инструментарии, кроме собственных органов чувств и знания литературного русского языка.

Софья Кобелева

Теги: #культура #фольклор
Источник: Псковская Лента Новостей
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