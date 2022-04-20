Культура

Международный день танца отметят в Пскове 29 апреля

Международный день танца отметят в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 29 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения, в этот день на сцене соберутся ведущие хореографические коллективы, руководители которых в свое время были студентами колледжа.

Эпиграфом праздника хореографии в колледже искусств стали слова Майи Плисецкой: «Я поздравляю всех, кто любит танцы. Всех, для кого движение – это радость, всех, чьи тела хотят слушать музыку, чьи мышцы наполняются ритмом. В начале было не слово, было движение! Был танец. Я в этом убеждена! В Международный день танца давайте танцевать от всей души, для счастья, радости и удовольствия».

Со сцены Псковского областного колледжа искусств прозвучат слова уважения и признательности хореографам – руководителям коллективов разных поколений.

Празднование Международного дня танца во Пскове откроет новую традицию – вручение памятного знака «Душа танца». Первым его обладателем станет Валентина Иванова, основатель и бессменный руководитель хореографического ансамбля «Радость», заслуженный работник культуры России, опытный и мудрый педагог, рассказали в колледже. Она обратится к зрителям с приветственным посланием, напоминающим людям о красоте танца.

Обширная концертная программа представит идею многообразия направлений, жанров и стилей классической и современной хореографии в исполнении хореографического ансамбля «Юность» колледжа искусств и ведущих хореографических коллективов города, области и гостей праздника.

Поклонников хореографического искусства приглашают 29 апреля в 17.00 в концертный зал отделения культуры и искусств колледжа по адресу: улица Набат, 5.