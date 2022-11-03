Культура

Псковичей приглашают на фестиваль настольных игр

XIII фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Настольные игры и сегодня остаются одним из самых популярных видов досуга молодежи. Многие воспринимают игры как полезный инструмент, ведь они развивают "мягкие" навыки, с их помощью можно сплотить команду и дать возможность каждому игроку проявить себя», – поделилась координатор фестиваля, заведующая библиотечным молодежным центром Екатерина Родина.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На фестивале будут представлены как классические, так и совершенно новые игры разных издательств: «Победа», «Дорожные сети», «Бумажные кварталы», «Макроскоп», «Языколом», «Эволюция» и «Зельеварение», «Цитадели», «Fluxx», «Царь горы», «Зима пришла», «Корова 006», «Loonacy», «Псковская летопись» и многие другие.

Для того, чтобы стать волонтёром или поиграть в конкретную игру, необходимо связаться с организаторами фестиваля – молодёжной организацией «Вечевой орден».

Мероприятие пройдет по адресу: улица Профсоюзная, дом 2. Начало в 14:00.

Рекомендуемый возраст участников 16+