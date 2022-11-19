Культура

В Пскове состоялся вечер поэзии Артёма Тасалова

Вечер творчества поэта, члена Союза писателей России Артёма Тасалова прошёл в Центральной городской библиотеке Пскова.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская городская библиотека

Его стихотворения читали и пели псковские музыканты – преподаватель Детской музыкальной школы №5, композитор Игорь Никитин и его дочь, актриса Ольга Никитина. На электрофортепиано им аккомпанировала музыкант Дарина Дудина, лауреат российских и международных конкурсов Арсений Зимин сыграл для всех собравшихся на кларнете.

Произведения псковского поэта Артёма Тасалова вдохновили Игоря Никитина на создание трёх романсов и двух песен.

Композитор, кроме того, рассказал, как он вместе с псковским поэтом работал в театре «Слово» над спектаклем по поэзии Сергея Есенина, и как первая редакция этого спектакля не прошла цензуру.