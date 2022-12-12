Культура

Хранителю музейных предметов готовы платить более 25 тысяч рублей в Псковской области

Хранителю музейных предметов готовы платить больше 25 тысяч рублей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

В обязанности хранителя войдут прием музейных предметов на ответственное хранение, выдача предметов из хранилища, ведение учета и научной инвентаризации музейных предметов, принятых на постоянное хранение, изучение музейных предметов, а также ведение научно-исследовательской работы.

«Работодатель также приветствует высшее историческое образование у кандидатов на место музейного хранителя. Компания ищет ответственного и заинтересованного в долговременной работе кандидата. Будущий хранитель музейных предметов должен также обладать организаторскими навыками. Работодатель готов предоставить все социальные гарантии», - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас в сфере искусства открыто всего около 20 вакансий. Средняя предлагаемая зарплата специалистов сферы искусства составляет 46 тысяч рублей, что на 3 тысячи рублей ниже средней предлагаемой зарплаты по области. Однако зарплатные предложения в сфере искусства в области увеличились на 2 тысячи рублей с начала года.