Культура

Псковичей приглашают на встречу с поэтом Александром Питиримовым

Юбилейный вечер издателя, главного редактора литературного портала «Поэзия. Ру», поэта Александра Питиримова «Избранное 5:0» пройдет в Центральной городской библиотеке 5 января в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото здесь и далее: Центральна городская библиотека Пскова

Псковичом «не по званию, а по призванию» называет себя автор, который родился в Москве, живет в Петербурге, но в биографии которого были незабываемые псковские страницы.

«Бежав себя, любви и безразличья, почти десятилетие назад мир сжался до размеров Завеличья со странным ударением на «за». Так: «Завеличье». В букве здешних правил. И стал я «за» - не запил, не забил. Но тем, что свой язык так оскобарил, я слуха своего не оскорбил».

В единственной пока его книге «Гений предместья» стихи соединяют несколько городов и эпох: Петербург, Москва, Петроград, Псков.

«Питиримов нуждается в большом пространстве. Как автор он похож на пловца, которому скучно в маленьком бассейне: только нырнул — и вот уже бортик. Ему хочется разогнаться и не отталкиваться от «бортика» подольше, и в таком случае сюжет — внутренний двигатель, позволяющий двигаться вперёд — купаться, нет, плыть в словах, попутно делая отступления», - считают друзья-поэты.

Количество билетов ограничено. Гостей мероприятия также ждет книга с автографом.