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Культура

«Птицерию» открыли в парке музея Софьи Ковалевской в Великолукском районе

09.01.2023 13:32|ПсковКомментариев: 0

«Птицерию» открыли в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской, который располагается в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«В канун Рождества музей встречал дарителей кормушек. Благодарим семьи Мельченковых, Манусевых, Измайловых, Комаровых, Степнёнок за приезд на открытие "Птицерии". Двадцатиградусный мороз не позволил провести конкурсную программу на улице. Мероприятие проходило в атмосфере выставки "Рождество для Сони". Проводили его волонтёры музея», - рассказали в учреждении.

Всего на конкурс в Центр технического творчества поступило более 150 кормушек. Из них в Полибино приехали 24, часть кормушек передали в парк музея-усадьбы М. П. Мусоргского.

«Заведующие двух филиалов Псковского музея-заповедника Лидия Дмитриевна Николаева (музей-усадьба М. П. Мусоргского) и Светлана Валентиновна Белюкова (музей-усадьба С. В.Ковалевской) поблагодарили детей и родителей за чудесные кормушки, отметили важность в воспитании детей участие родителей в совместном семейном творчестве, поблагодарили за помощь музеям», - добавили организаторы. 

Мероприятие завершилось кормлением птиц.

Теги: #птицы
Источник: Псковская Лента Новостей
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