Культура

Сделать изборский сувенир в технике «набойка» приглашают гостей и жителей региона

Провести выходные в государственном музее-заповеднике «Изборск», где продолжается «Русская зима», приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»

«В эти выходные 11 и 12 февраля мы ждем вас на художественный мастер-класс "Ангел над городом". Кроме того, в уютной музейной мастерской всегда можно сделать сувенир в технике "набойка"», - уточнили в музее.

В 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 гостей ждут сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» - подлинные шедевры русского изобразительного искусства.

По выходным выставочный зал и музейные экспозиции работают с 10:00 до 18:00.

Возрастная категория 0+.

Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.