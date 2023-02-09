Сделать изборский сувенир в технике «набойка» приглашают гостей и жителей региона

Провести выходные в государственном музее-заповеднике «Изборск», где продолжается «Русская зима», приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»
«В эти выходные 11 и 12 февраля мы ждем вас на художественный мастер-класс "Ангел над городом". Кроме того, в уютной музейной мастерской всегда можно сделать сувенир в технике "набойка"», - уточнили в музее.
В 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 гостей ждут сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» - подлинные шедевры русского изобразительного искусства.
По выходным выставочный зал и музейные экспозиции работают с 10:00 до 18:00.
Возрастная категория 0+.
Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.