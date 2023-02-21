Культура

Псковичей приглашают на фольклорную программу «Родная сказка» в Изборске

Псковичей приглашают на фольклорную программу «Родная сказка», которая пройдет в Доме купца Шведова 23 и 24 февраля в 14:00 в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: из архива Изборского музея-заповедника

Студентка Псковского государственного университета Анастасия Попова расскажет псковские сказки, а проиллюстрировать их помогут игрушки из коллекции Изборского музея-заповедника. «Вы узнаете какие сказки песни пели, чтобы позвать весну, а также сможете поиграть в традиционные игры», отметили в музее. Предварительно записаться по телефону 8 (81148) 96-602.

В музейной мастерской пройдут творческие мастер-классы

23-24 февраля – «Слава русского оружия» - текстильная мозаика;

25-26 февраля – «Сударыня Масленица» - кукла-масленка в изборском сарафане.

25 февраля в Изборске - с 11:00 начнут работу площадки Изборской масленицы.

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