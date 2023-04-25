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Культура

Социальная рекламная кампания в поддержку чтения стартовала в России

27.04.2023 16:23|ПсковКомментариев: 0

Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявил о старте кампании по популяризации книги и чтения среди россиян на Федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.

Фото и видео здесь и далее: организаторы социальной рекламной кампании

Как отметили создатели проекта, отечественный книжный рынок столкнулся с беспрецедентными вызовами. Среди них — дефицит бумаги и рост себестоимости производства на 30%, уход ряда западных правообладателей, падение покупательского спроса и снижение тиражей. В итоге 2022 год показал снижение объема книжного рынка, а россияне стали меньше читать. Если не изменить сложившуюся ситуацию, в ближайшие годы образовательный и интеллектуальный уровень населения может значительно снизиться, что приведет к плачевным результатам в сфере экономики, науки, культуры.

Социальная рекламная кампания Российского книжного союза «У страниц нет границ» пройдет с апреля по декабрь. Ее задача — напомнить россиянам всех возрастов о том, что чтение книг — это идеальная возможность получить знания, достоверные сведения, интересно провести свободное время, пояснили организаторы. 

 

 

Цель кампании — вовлечь в пространство чтения как можно более широкую аудиторию, повысить долю читающих россиян и активность чтения, напомнить о книге как источнике информации и досуга.

«Книжный рынок в России является национально ориентированным. Доля книг российских авторов в репертуаре выпуска составляет порядка 90%. Каждый год отечественные издатели открывают читателям новые имена авторов-дебютантов, но мы видим, что наряду с новинками читающая аудитория выбирает и классическую литературу, что не может не внушать оптимизм. Мировая классика — основа академического образования, фундамент формирования ценностей и базис сохранения и развития национальной культуры. Сегодня, как никогда, важно вовлекать в процесс чтения все поколения. Тем более, что, несмотря на все вызовы времени, конкуренцию с социальными сетями, компьютерными играми, сериалами, кино и телевидением, книжная индустрия продолжает развиваться, обеспечивая доступность книги в разных форматах: на цифровых платформах для чтения и в электронных библиотеках, что позволяет в один клик получить доступ к тысячам книг», – отметил директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин также прокомментировал появление проекта: «Мы все знаем, как важна книга для всех сфер нашей жизни. И сегодня, когда наша реальность стремительно меняется, важно помнить о том, что чтение книг остается приоритетным инструментом формирования интеллектуального и культурного кода нации, гарантией конкурентоспособности страны»

По его словам, многолетние усилия со стороны государства и издателей по поддержке интереса к чтению у россиян дают свои плоды. Данные недавнего исследования ВЦИОМ, опубликованные 17 апреля 2023 года, обнадеживают: за последние 10 лет россияне стали больше читать. Число читающих книги увеличилось с 47% в 2013 году до 57% в 2023 году.

«Но Российский книжный союз ставит перед собой задачу и дальше работать над улучшением этих показателей. На этом фоне социальная рекламная кампания Российского книжного союза "У страниц нет границ" напомнит россиянам о том, что книга — доступный, полезный, всегда актуальный и интересный способ провести время. Важно, что наша кампания получила поддержку со стороны местных властей и официальных представителей 15 регионов Российской Федерации. Уверен, количество партнеров и единомышленников будет только увеличиваться», – добавил он.

«Издательский бизнес всегда был и остается социально ориентированным. Невозможно переоценить влияние книг на общество, на развитие культуры, образования, науки. Сегодня, когда ключевая задача издателей — открытие имен новых национальных авторов и литературных героев, близких и понятных российской аудитории, роль книги становится еще более важной. Кроме того, книги кросс-индустриальны, они являются основой для новых кинофильмов, компьютерных игр, театральных постановок. Также мы стремимся показать, что разные форматы книги — бумажный, электронный, аудио — не конкурируют, а дополняют друг друга. У книг действительно нет границ, и мы рады поделиться нашими новинками и разработками с читателями», – продолжил мысль вице-президент Российского книжного союза, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Кроме того, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов подчеркнул, что социальная рекламная кампания по популяризации книги и чтения, подготовленная Российским книжным союзом жизненно важна. «Книга дает силу и надежду, особенно в трудные времена. Хорошая книга глубока и человечна, целительна. Очень важно делать все для того, чтобы талантливые авторы чувствовали себя свободно и получали поддержку. А помогать читателю — значит помогать и писателю, и издателю», – уточнил он.

Первым этапом реализации проекта стал запуск рекламы в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, республике Северная Осетия — Алания, республике Татарстан, республике Карелия, ХМАО, ЯНАО, Хабаровском крае. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оказывает содействие проведению кампании путем размещения социального видеоролика на основных телеканалах страны (доступен по ссылке). Автором ролика выступил режиссер Виктор Дерр, главную роль исполнила актриса Виктория Проценко.

До конца года также планируется проведение множества поддерживающих мероприятий в СМИ и социальных сетях с хештегами #устраницнетграниц и #скнигойнетграниц, а также вовлечение в коммуникацию лидеров мнений.

Теги: #чтение #минцифры
Источник: Псковская Лента Новостей
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