Культура

Народный музей «Знамя Победы» создадут в Псковской области

Победителями второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив стали девять псковских проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый крупный грант в размере 4,8 млн рублей получит молодежная организация «Равные возможности». На средства гранта планируется создать народный музей «Знамя Победы» у подножия одноименного памятника, а также организовать и провести тематические экскурсии в 2024 году.

Поддержку в размере более 2 млн рублей получат сразу два проекта. Оба посвящены развитию международных отношений. Первый направлен на формирование международного молодежного симфонического оркестра и проведение концертов в России и Белоруссии. В рамках второго проекта состоится фестиваль «Мо Янь Фест»: культурный диалог между Россией и Китаем.

Целый ряд проектов посвящен развитию креативных индустрий в регионе. Так, в псковском городском планетарии пройдут театральные постановки с современными аудио- и визуальными средствами и серия бесплатных показов авторского мультимедийного спектакля «Маленький принц» на основе одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Кроме того, планируется разработать современное интерактивное VR-пособие об уникальных объектах древнего Пскова — виртуальную галерею «Псков 360°. Реставрационная мастерская». Также будет реализован проект «Модное сообщество "Креативная среда"». Он направлен на выявление активных, талантливых и инициативных ребят, увлекающихся или обучающихся швейному делу.

В списке победителей также АНО «Центр культурных и экологических практик «ЭКЭО» с проектом «Аудиогид путешествия на радиоволнах 100 летнего развития бытовой телевизионной и радиотехники», Ресурсный центр гражданских инициатив с программой возрождения звонарного мастерства Псковского края и АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» с проектом «Молодо-Незелено».

В итоге сумма грантовой поддержки всех девяти проектов составляет более 16 млн рублей.