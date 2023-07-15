Культура

Театрализованная вечерняя экскурсия состоится в Псковском кремле

Сборная вечерняя экскурсия с элементами театрализации состоится 21 июля в 18:00 в Псковском кремле. Участники пройдут экскурсией по территории Крома в сопровождении стрельца или жены князя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе путешествия гости заглянут в потаенные уголки Псковского кремля, узнают историю строительства крепости и основы вечевого строя независимой Псковской земли.

«Изюминкой вечерней экскурсии станет посещение погруженной в темноту Власьевской башни, с вершины которой гости смогут насладиться красотами вечернего города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен», – рассказали в музее.

Место встречи: информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).

Стоимость: 400 рублей – взрослые, 300 рублей. – учащиеся.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.