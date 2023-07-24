Культура

Современное централизованное отопление получат Пороховые погреба в Пскове

Реставрация Пороховых погребов Псковского Кремля полностью завершится в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На 50 % выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи.

В подклетах на больших площадях специалисты провели вычинку и заменили пораженный грибком камень, выполненили штукатурные работы.

Полностью завершен монтаж внутренних сетей инженерных коммуникаций. Памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Завершение ремонтных работ планируется в декабре 2023 года.