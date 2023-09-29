Культура

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом международного конкурса-фестиваля

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Яковлева стала лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» Международного конкурса-фестиваля «Старт звезды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Профессиональное жюри в составе Петра Захарова, Ольги Абдулиной, Татьяны Шастиной, Натальи Решетниковой, оценивающее выступления конкурсантов, отметило профессионализм псковской участницы. Награды псковичке вручены на гала-концерте. Помимо диплома лауреата, Анна Яковлева стала обладательницей специального приза «За сохранение народных традиций», сертификата на бесплатную поездку на конкурс в Иркутск.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге 22—23 сентября. Организатор — творческое объединение «Триумф» при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургской Академии последипломного образования.

Отметим, что цель конкурса-фестиваля — выявление и поддержка талантливой молодежи, популяризация искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, открытие новых имен и талантов в области искусств.