Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск

Коллектив Великолукского драматического театра отправился на гастроли в город Мичуринск, сообщили в официальном сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Великолукский драматический театр

В рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Великолукский драматический театр представит в Мичуринском драматическом театре пять спектаклей.

«Мы желаем ребятам удачной и легкой дороги, благодарных зрителей, громких аплодисментов, море цветов и ждем с нетерпением домой!» - отметили в театре.