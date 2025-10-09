Общество

Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет в одной из больниц города Нальчика, сообщил источник в лечебном учреждении.

Алексей Жигайлов / ТАСС

«Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», - сообщил представитель одного из медицинских учреждений республики.

Позже пиар-менеджер Виктория Воропай подтвердила, что певец умер в больнице. На вопрос о том, соответствует ли информация действительности, пиар-менеджер артиста ответила: «Да». Причину смерти Воропай не сообщила, отметив, что медицинского заключения еще не было.

Амирамов умер на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР, пишет ТАСС.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем - Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как «Молодая», «Лучшая из мам», «Аленка». Первая пластинка Амирамова «Последний дебют» сразу стала «золотой». В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием «Все так … или истерика», где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.