Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина примет участие в XXIX Международном фестивале театральных искусств имени Федора Достоевского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра. Фестиваль пройдет в Великом Новгороде в октябре-ноябре.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина

1 ноября на сцене фестиваля пушкинский театр покажет спектакль «Маленькие трагедии» режиссера Гульназ Балпеисовой. Спектакль исследует творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор, опираясь на пушкинские произведения «Каменный гость», «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери». Постановка раскрывает вечные темы перепутья, выбора и влияния классического наследия.

Премьера «Маленьких трагедий» состоялась в конце 2024 года, к 225-летнему юбилею Александра Пушкина. Для спектакля это будет первый гастрольный выезд.

Международный театральный фестиваль имени Федора Достоевского, основанный в 1992 году, расширил свою программу. Теперь он приглашает к участию спектакли по произведениям не только Достоевского, но и других классиков, включая Александра Пушкина. Президент фестиваля — Михаил Пореченков, генеральный продюсер — Максим Королёв.

В Пскове спектакль «Маленькие трагедии» можно будет увидеть 29 октября и 18 ноября.