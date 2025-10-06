Спорт

Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн

Третий отборочный этап международного чемпионата по битве роботов сезона этого года пройдет 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Целью чемпионата является популяризация в Российской Федерации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В третьем отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Туниса и Индии: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограмм и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограмм. Среди участников — команды Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт», Российский государственный социальный университет, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и других ведущих университетов.

Мероприятие пройдет с 11:30 до 19:30 (по местному времени) при поддержке правительства Ленинградской области на территории Всесезонного курорта «Игора». Программой предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30).

Прямую трансляцию третьего отборочного этапа битвы можно посмотреть здесь. Подробнее на сайте.