Культура

Центр культурного развития в Острове скоро откроет свои двери для посетителей – Михаил Ведерников

Создавать условия для самореализации и детей, и взрослых помогает президентский нацпроект «Культура». Его итоги губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел в своем Telegram-канале.

«Модельные библиотеки и сельские дома культуры после ремонта и оснащения по последнему слову техники становятся современными пространствами, где каждый может реализовать свой творческий потенциал», – рассказал губернатор.

Одним из значимых проектов стало создание Центра культурного развития в Острове. На его строительство было выделено почти 140 млн рублей.

«Все работы уже завершены, и совсем скоро учреждение откроет свои двери для посетителей. В декабре этого года мы открыли обновленный Дом культуры в Церковище Усвятского района. Знакомство с богатым наследием известной фольклорной исполнительницы Ольги Сергеевой теперь будет проходить в оснащенном современным оборудованием помещении и в комфортных условиях», – заключил Михаил Ведерников.