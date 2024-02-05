Культура

Псковский большой детский хор могут объединить с филармонией

Проект Псковского большого детского хора, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), завершится 24 мая. Однако отказываться от него в Псковской области не планируют, он может объединиться с детской филармонией. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Завершится проект в рамках получения гранта 24 мая, именно на хоровом празднике, там ребята еще раз покажут, будет представлена очень хорошая детская программа. Но такой проект, мне кажется, терять нельзя, потому что он очень хороший. И эти наши традиции — хоровые, вокальные — должны сохраняться, поэтому по поручению Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области — ред.) прорабатываем вопрос, чтобы впоследствии этот коллектив вошел в детскую филармонию», - поделилась планами Ольга Тимофеева.

Она отметила, что первоначальные руководители хора уже уехали из Псковской области.

«Руководители уже уехали, но до конца проект, который поддержан фондом культурных инициатив, будет доведен. И с отцом Александром мы разговаривали, они будут курировать. Они правильно сделали, как любые грамотные руководители, взрастили себе смену. Это тоже замечательные люди. Они сейчас активно с ребятами работают», - заметила гостья студии.