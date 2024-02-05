Культура

Студенты псковского колледжа искусств побывали на творческой встрече с Михаилом Турецким

На творческой встрече с народным артистом России, основателем и продюсером арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаилом Турецким побывали студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

«Встреча получилась познавательной и неформальной. Из рассказа самого Маэстро молодые музыканты узнали много интересного о его детстве, профессиональном становлении, о жизненных и творческих установках, взглядах на музыкальное искусство», – рассказал и в колледже.

Обращаясь к аудитории, Михаил Турецкий отметил, что, прежде всего, надо искать гармонию и настроение в себе, любить свою семью, свой город, свою страну, ценить тот дар, который есть в каждом творческом человеке. «Счастье – у твоей двери, надо только его увидеть», – сказал музыкант.